Топы АПЛ подписали новичков, а ЦСКА и «Динамо» ждут бразильцев. Трансферы и слухи дня

После ухода Сон Хын Мина победитель Лиги Европы «Тоттенхэм» ещё сильнее заинтересован в подписании вингера «Реала» Родриго. Этой новостью поделилось издание As. Согласно источнику, у лондонского клуба появились дополнительные средства в связи с завершением контракта корейца, который зарабатывал более € 11 млн в год. Кроме того, «шпоры» готовы привлечь бразильца тем, что дадут ему играть на любимой позиции слева. Впрочем, на днях стало известно, что сам Родриго пока не хочет переходить в «Тоттенхэм», так как ждёт предложения от более статусного клуба. Тем временем инсайдер Скира написал о варианте у Сон Хын Мина: «Лос-Анджелес» предложил корейцу контракт с зарплатой около $ 20 млн в год.