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Сергей Семак: «Зенит» транжирил много голевых моментов, а ЦСКА свои хорошо использовал. По количеству ударов, по контролю, по многим компонентам — нормально, но нужно забивать"

"К сожалению, не смогли дома победить, порадовать себя и наших болельщиков. По игре думаю, что, к сожалению для нас, те моменты, которые были у армейцев, они достаточно хорошо использовали, а мы, в свою очередь, много транжирили голевых моментов.

Источник: Спортс"

В первом тайме, на мой взгляд, нам в атаке не хватило количества игроков, которые шли бы в завершение. Флангами вскрывали неплохо, но последнюю передачу отдать — здесь у нас были определенные проблемы, не так активно шли на завершение, как нам хотелось бы. Перестроились во втором тайме, моментов стало больше, но, к сожалению, как я уже сказал, с реализацией у нас пока не так, как нам хотелось бы.

Даже по той же статистике, по количеству ударов, по контролю, по многим компонентам — нормально. Но самый главный компонент — это количество очков в турнирной таблице. Нужно забивать и, конечно же, реализовывать те моменты, которые есть. А их было сегодня очень много«, — сказал главный тренер “Зенита”.