Сергей Семак: «Зенит» транжирил много голевых моментов, а ЦСКА свои хорошо использовал. По количеству ударов, по контролю, по многим компонентам — нормально, но нужно забивать"

В первом тайме, на мой взгляд, нам в атаке не хватило количества игроков, которые шли бы в завершение. Флангами вскрывали неплохо, но последнюю передачу отдать — здесь у нас были определенные проблемы, не так активно шли на завершение, как нам хотелось бы. Перестроились во втором тайме, моментов стало больше, но, к сожалению, как я уже сказал, с реализацией у нас пока не так, как нам хотелось бы.