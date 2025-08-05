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«Кто не скачет, тот грязный “ювентино”. Ракитич выложил видео с фанатской кричалкой, поздравляя Модрича с переходом в “Милан”. Иван извинился: “Я не знал ее текст и историчес

В понедельник прошла презентация Модрича в качестве нового игрока «Милана».

Источник: Спортс"

Ракитич поздравил своего бывшего партнера по сборной Хорватии с переходом в итальянский клуб, выложив в соцсетях посвященное Модричу видео. При этом на фоне звучала оскорбительная для «Ювентуса» кричалка фанатов «россонери», в которой, в частности, есть строчка «Кто не скачет, тот грязный “ювентино”.

Позднее Ракитич принес извинения болельщикам туринского клуба.

«Я хочу извиниться перед болельщиками “Ювентуса”. Моим намерением было использовать песню, которая ассоциируется с “Миланом”, чтобы поздравить моего друга Модрича. Я не был осведомлен об историческом контексте и тексте, который ее сопровождает.

У меня не было намерения кого-либо обидеть, особенно клуб, к которому я испытываю большое уважение«, — написал бывший полузащитник “Барселоны”, а ныне технический директор “Хайдука” в сторис инстаграма.

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