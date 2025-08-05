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Газзаев о матче «Зенита» и ЦСКА: «Хотелось бы, чтобы в игре таких команд все соответствовало высокому уровню, в том числе и судейское сопровождение»

Команды сыграли вничью 1:1 в матче третьего тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Во втором тайме главный арбитр Артем Чистяков назначил пенальти в ворота ЦСКА, который реализовал Александр Соболев.

— «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА, и это тоже был довольно непростой матч, непростые судейские решения. Как оцениваете итоги этого матча и игру обеих команд?

— В первом тайме, мне кажется, ЦСКА играл гораздо лучше. Забил гол. Во втором тайме уже «Зенит» пытался отыграться.

В целом могу сказать, что играли команды, которые реально претендуют на призовые места в национальном чемпионате.

Хотелось бы, чтобы, когда играют такие команды, которые борются за призовые места, всё соответствовало высокому уровню, в том числе и судейское сопровождение, — сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.

Пенальти, с которого сравнял «Зенит» — был или нет?