Газзаев о матче «Зенита» и ЦСКА: «Хотелось бы, чтобы в игре таких команд все соответствовало высокому уровню, в том числе и судейское сопровождение»

Во втором тайме главный арбитр Артем Чистяков назначил пенальти в ворота ЦСКА, который реализовал Александр Соболев.
— «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА, и это тоже был довольно непростой матч, непростые судейские решения. Как оцениваете итоги этого матча и игру обеих команд?
— В первом тайме, мне кажется, ЦСКА играл гораздо лучше. Забил гол. Во втором тайме уже «Зенит» пытался отыграться.
В целом могу сказать, что играли команды, которые реально претендуют на призовые места в национальном чемпионате.
Хотелось бы, чтобы, когда играют такие команды, которые борются за призовые места, всё соответствовало высокому уровню, в том числе и судейское сопровождение, — сказал бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев.
Пенальти, с которого сравнял «Зенит» — был или нет?