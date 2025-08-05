Валерий Газзаев: «Акрон» выглядел командой одного уровня со «Спартаком». Удаления красно-белых — психологическая неустойчивость. Когда не получается, игроки начинают нервничать"

— Игроки «Спартак» на старте чемпионата, во втором туре — две красные карточки, в Самаре опять удаление. Это такой боевой настрой на старт чемпионата у них или все-таки недисциплинированность игроков и какие-то проблемы в составе?
— Я думаю, что в целом есть неудовлетворенность от своей игры, отсюда и психологическая неустойчивость. Игра не складывается.
В чем должна выражаться боевитость? В том, чтобы выигрывать единоборства и добиваться успеха. Команда должна стараться во всех единоборствах выходить победителем. Чем больше единоборств команда выиграет, тем больше она приближается к достижению цели.
А что касается нескольких удалений — это уже психологическая неустойчивость. Когда не получается что-то, игроки начинают нервничать, допускают стратегические ошибки. Как это произошло во втором туре, когда в начале матча с поля удалили Заболотного, а потом за вторую желтую карточку Маркиньоса. Отчего это происходит?
Я считаю, что это оттого, что не получаются какие-то элементы игровые, отсюда проявляется отсутствие сдержанности, ответственности. Даже когда ты идешь в единоборство, ты должен побороться за то, чтобы выиграть это единоборство без грубых нарушений.
Так часто удаляются те, у кого не получается что-то, игра не складывается, кто начинает проигрывать. Отсюда психологическая неустойчивость. Вместо того, чтобы направить усилия и умение на то, чтобы добиться победы, начинается грубая игра, которая приводит к удалению игроков, вот и все.
Что касается «Акрона», то он выглядел со «Спартаком» командой одного уровня. Показал очень хорошую игру.
И какого-либо преимущества спартаковцев совсем не было видно. Я не увидел, в чем «Спартак» был лучше «Акрона», который выигрывал почти все единоборства, — сказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.