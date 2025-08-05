Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:00
РВЧеллендж
:
Звезда СПб
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
18:00
Амкал
:
Квант
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
20:15
Шумбрат
:
Кристалл-МЭЗТ
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.60
П2
2.10
Футбол. Кубок России
06.08
Красное Знамя
:
Коломна
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Енисей
0
П1
X
П2

Валерий Газзаев: «Акрон» выглядел командой одного уровня со «Спартаком». Удаления красно-белых — психологическая неустойчивость. Когда не получается, игроки начинают нервничать"

«Спартак» сыграл вничью 1:1 с «Акроном» в матче третьего тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Игроки «Спартак» на старте чемпионата, во втором туре — две красные карточки, в Самаре опять удаление. Это такой боевой настрой на старт чемпионата у них или все-таки недисциплинированность игроков и какие-то проблемы в составе?

— Я думаю, что в целом есть неудовлетворенность от своей игры, отсюда и психологическая неустойчивость. Игра не складывается.

В чем должна выражаться боевитость? В том, чтобы выигрывать единоборства и добиваться успеха. Команда должна стараться во всех единоборствах выходить победителем. Чем больше единоборств команда выиграет, тем больше она приближается к достижению цели.

А что касается нескольких удалений — это уже психологическая неустойчивость. Когда не получается что-то, игроки начинают нервничать, допускают стратегические ошибки. Как это произошло во втором туре, когда в начале матча с поля удалили Заболотного, а потом за вторую желтую карточку Маркиньоса. Отчего это происходит?

Я считаю, что это оттого, что не получаются какие-то элементы игровые, отсюда проявляется отсутствие сдержанности, ответственности. Даже когда ты идешь в единоборство, ты должен побороться за то, чтобы выиграть это единоборство без грубых нарушений.

Так часто удаляются те, у кого не получается что-то, игра не складывается, кто начинает проигрывать. Отсюда психологическая неустойчивость. Вместо того, чтобы направить усилия и умение на то, чтобы добиться победы, начинается грубая игра, которая приводит к удалению игроков, вот и все.

Что касается «Акрона», то он выглядел со «Спартаком» командой одного уровня. Показал очень хорошую игру.

И какого-либо преимущества спартаковцев совсем не было видно. Я не увидел, в чем «Спартак» был лучше «Акрона», который выигрывал почти все единоборства, — сказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше