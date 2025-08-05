Валерий Газзаев: «Акрон» выглядел командой одного уровня со «Спартаком». Удаления красно-белых — психологическая неустойчивость. Когда не получается, игроки начинают нервничать"

Так часто удаляются те, у кого не получается что-то, игра не складывается, кто начинает проигрывать. Отсюда психологическая неустойчивость. Вместо того, чтобы направить усилия и умение на то, чтобы добиться победы, начинается грубая игра, которая приводит к удалению игроков, вот и все.