«Сьон» и «Динамо» начали обсуждение трансфера Антона Миранчука. Об этом заявил президент швейцарского клуба

Если информация [об интересе от «Динамо»] подтвердится, я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба.
Ранее у меня уже были очень приятные и конструктивные беседы на другие темы — как с министром спорта России, так и с президентом «Зенита».
Что касается «Зенита», мы не обсуждали вопрос по Антону.
Интерес к Миранчуку поступал именно со стороны «Динамо». Что касается деталей и условий, мне еще предстоит их обсудить с президентом московского клуба«, — сказал президент “Сьона” Кристиан Константин.
Миранчук на данный момент в общей сложности провел 25 матчей за «Сьон», забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи.