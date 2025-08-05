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«Сьон» и «Динамо» начали обсуждение трансфера Антона Миранчука. Об этом заявил президент швейцарского клуба

«В настоящий момент начинается обсуждение с “Динамо” по переходу Антона Миранчука.

Источник: Спортс"

Если информация [об интересе от «Динамо»] подтвердится, я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба.

Ранее у меня уже были очень приятные и конструктивные беседы на другие темы — как с министром спорта России, так и с президентом «Зенита».

Что касается «Зенита», мы не обсуждали вопрос по Антону.

Интерес к Миранчуку поступал именно со стороны «Динамо». Что касается деталей и условий, мне еще предстоит их обсудить с президентом московского клуба«, — сказал президент “Сьона” Кристиан Константин.

Миранчук на данный момент в общей сложности провел 25 матчей за «Сьон», забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи.