Гендиректор «Акрона»: «После перехода Дзюбы продали более тысячи футболок с его фамилией, он лидирует с отрывом. Когда Артем побил рекорд, специальные майки разошлись очень быстро — еще допечатываем»

С момента перехода более тысячи игровых футболок было продано с фамилией Дзюбы. Для клуба это неплохая коммерческая составляющая, понятно, что она не перекрывает расходы на содержание футбольного клуба, но тем не менее мы из года в год растем, билетная выручка, продажа атрибутики растут, что не может не радовать.
Когда Дзюба побил рекорд, то специальные майки разошлись очень быстро, сейчас до сих пор есть внутренние запросы, мы их допечатываем еще«, — сказал генеральный директор “Акрона” Константин Клюшев.
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