Гендиректор «Акрона»: «После перехода Дзюбы продали более тысячи футболок с его фамилией, он лидирует с отрывом. Когда Артем побил рекорд, специальные майки разошлись очень быстро — еще допечатываем»

С момента перехода более тысячи игровых футболок было продано с фамилией Дзюбы. Для клуба это неплохая коммерческая составляющая, понятно, что она не перекрывает расходы на содержание футбольного клуба, но тем не менее мы из года в год растем, билетная выручка, продажа атрибутики растут, что не может не радовать.