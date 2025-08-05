Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:00
РВЧеллендж
:
Звезда СПб
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
18:00
Амкал
:
Квант
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
20:15
Шумбрат
:
Кристалл-МЭЗТ
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.72
П2
2.12
Футбол. Кубок России
06.08
Красное Знамя
:
Коломна
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Сочи
1
П1
X
П2

Гендиректор «Акрона»: «После перехода Дзюбы продали более тысячи футболок с его фамилией, он лидирует с отрывом. Когда Артем побил рекорд, специальные майки разошлись очень быстро — еще допечатываем»

"Порядка 80 процентов игровых маек, которые дистрибьютируются, продаются с фамилией Дзюбы. Он лидирует с отрывом.

Источник: Спортс"

С момента перехода более тысячи игровых футболок было продано с фамилией Дзюбы. Для клуба это неплохая коммерческая составляющая, понятно, что она не перекрывает расходы на содержание футбольного клуба, но тем не менее мы из года в год растем, билетная выручка, продажа атрибутики растут, что не может не радовать.

Когда Дзюба побил рекорд, то специальные майки разошлись очень быстро, сейчас до сих пор есть внутренние запросы, мы их допечатываем еще«, — сказал генеральный директор “Акрона” Константин Клюшев.

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше