Антон Миранчук едет в Россию, € 30 млн за Батракова, шантаж Лукмана. Трансферы и слухи дня

Полузащитник прошлым летом не стал продлевать контракт с родным «Локомотивом» и укатил за европейской мечтой в «Сьон». Впрочем, года, судя по всему, хватило для её исполнения. Ведь представитель Миранчука Владимир Кузьмичёв подтвердил факт переговоров с московским «Динамо»: «Мне об этом известно. Пока рано давать комментарии. Скажем так: с “Динамо” мы переговорили. Итоги этого разговора пока оставлю без комментариев», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».