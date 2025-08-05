Моуринью не сдержал слез, говоря о смерти Жорже Кошты: «Он сказал бы мне делать свою работу, не думать о нем. Я так и поступлю, а потом поплачу»

Отвечая на вопрос о Коште на пресс-конференции, бывший главный тренер португальской команды не смог сдержать слез.
"Это часть моей истории. Есть капитаны и есть лидеры; дело не в повязках, а в том, что ты собой представляешь [как личность]. Жорже Кошта был одним из тех, кто разгребал бардак и позволял тренеру делать работу тренера, а не лидера раздевалки. Это идеальная ситуация для тренера.
Мне очень грустно. Давайте забудем о нем как футболисте и сосредоточимся на Жорже Коште, на его детях, которых я видел, когда они были совсем маленькими.
Я здесь, потому что, если бы он мог говорить со мной сейчас, он бы сказал мне выступить на пресс-конференции и провести матч завтра. «Играйте, выиграйте, не думайте обо мне». Так сказал бы Жорже. Я постараюсь это сделать. Я буду делать свою работу сегодня, я буду делать свою работу завтра, а потом поплачу. Но сегодня и завтра у меня есть работа, и я знаю, что Жорже сказал бы мне делать свою работу«, — сказал Моуринью, возглавляющий “Фенербахче”.
Завтра турецкая команда встретится с «Фейеноордом» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.