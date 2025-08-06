Игроков «Барселоны» поразило решение тер Стегена не подписывать заключение о травме

В связи с такими действиями тер Стеген может быть оштрафован, а в худшем случае с ним могут расторгнуть контракт. Клуб уже принял решение завести дисциплинарное дело.
As отмечает, что вернувшиеся из турне по Азии игроки «Барселоны» были поражены, когда узнали о позиции капитана, тем более многие из них защищали его публично в последние дни.
Кубарси о тер Стегене: «Наш капитан и лидер, наша опора. Мы счастливы, что он с нами».
Де Йонг, Ферран и Кубарси считают, что тер Стеген должен быть капитаном «Барсы». Другие игроки подчеркнули, что вопрос решит голосование.