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Игроков «Барселоны» поразило решение тер Стегена не подписывать заключение о травме

Сообщалось, что голкипер отказывается подписывать заключение о своей травме, которое «блауграна» намерена передать в комиссию Ла Лиги. Клуб хочет доказать, что восстановление немца займет четыре месяца, это позволило бы зарегистрировать новичка.

Источник: Спортс"

В связи с такими действиями тер Стеген может быть оштрафован, а в худшем случае с ним могут расторгнуть контракт. Клуб уже принял решение завести дисциплинарное дело.

As отмечает, что вернувшиеся из турне по Азии игроки «Барселоны» были поражены, когда узнали о позиции капитана, тем более многие из них защищали его публично в последние дни.

Кубарси о тер Стегене: «Наш капитан и лидер, наша опора. Мы счастливы, что он с нами».

Де Йонг, Ферран и Кубарси считают, что тер Стеген должен быть капитаном «Барсы». Другие игроки подчеркнули, что вопрос решит голосование.

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