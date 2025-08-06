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Аленичев о смерти Жорже Кошты: «Величайший человек! Очень большая утрата для “Порту” и всей Португалии»

Во вторник бывший защитник «Порту» и сборной Португалии умер от сердечного приступа в возрасте 53 лет.

Источник: Спортс"

«Я был шокирован, когда узнал новость о смерти Жорже Кошты. Не знаю, что говорить… Написал своим товарищам по “Порту”, а также президенту клуба Виллаш-Боашу со словами соболезнования.

Мы всегда дружили с ним. Фантастические четыре года в команде. Меня часто спрашивают о победах. Да, конечно, это очень приятно — поднимать кубки и получать медали. Но мне посчастливилось играть и знакомиться с феноменальными футболистами. Жорже Кошта — один из них! У меня нет слов.

В этому году ушел из жизни Пинту да Кошта, который был президентом клуба 42 года. При нем команда добилась немыслимых результатов как во внутреннем чемпионате, так и на европейской арене. Недавно была автокатастрофа с Диогу Жотой и его братом. Сегодня тоже случилась трагедия. Больше не могу сказать.

Присутствовать на похоронах не смогу, к сожалению. Жорже Кошта останется в моей памяти на всю жизнь. Он величайший человек! Это очень большая утрата для болельщиков «Порту». Он — это единицы, которые были преданы такому клубу, как «Порту». Это утрата для всего города и Португалии«, — сказал экс-футболист “Порту”.