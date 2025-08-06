Аленичев о смерти Жорже Кошты: «Величайший человек! Очень большая утрата для “Порту” и всей Португалии»

В этому году ушел из жизни Пинту да Кошта, который был президентом клуба 42 года. При нем команда добилась немыслимых результатов как во внутреннем чемпионате, так и на европейской арене. Недавно была автокатастрофа с Диогу Жотой и его братом. Сегодня тоже случилась трагедия. Больше не могу сказать.