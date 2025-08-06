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Флик лишит тер Стегена капитанской повязки по указанию руководства «Барселоны» (3Cat)

Как сообщает 3Cat, руководство клуба распорядилось лишить голкипера повязки, главный тренер Ханс-Дитер Флик должен будет произвести смену капитана.

Источник: Спортс"

Такое решение связано с отказом немца подписать заключение о его травме, необходимое для передачи комиссии Ла Лиги. «Барселона» решила завести дисциплинарное дело в отношении вратаря, и руководство считает, что футболист после подобной санкции не может оставаться лицом команды.

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