Флик лишит тер Стегена капитанской повязки по указанию руководства «Барселоны» (3Cat)

Такое решение связано с отказом немца подписать заключение о его травме, необходимое для передачи комиссии Ла Лиги. «Барселона» решила завести дисциплинарное дело в отношении вратаря, и руководство считает, что футболист после подобной санкции не может оставаться лицом команды.
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ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.Читать дальше