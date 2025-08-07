Новый клуб Мюллера, большая сделка «Милана» и четыре перехода в РПЛ. Трансферы и слухи дня

Хотите ещё больше трансферов и трансферных слухов? Они у нас есть! Вот главные переходы и новости о готовящихся сделках на летнем рынке за среду, 6 августа.
Главные состоявшиеся трансферы дня
«Милан» закрыл трансфер игрока сборной Швейцарии
«Милан» объявил о переходе полузащитника «Брюгге» и сборной Швейцарии Ардона Яшари. 23-летний новичок подписал контракт до июня 2030 года. По данным Transfermarkt, «россонери» заплатят за швейцарского плеймейкера € 36 млн, также в сделку включены бонусы. Яшари в минувшем сезоне поучаствовал в 52 матчах, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач. Помимо того, «Милан» готовит трансфер правого защитника «Янг Бойз» Закари Атекаме. Как пишет Calciomercato, 20-летний игрок заключит четырёхлетний договор с зарплатой около € 1 млн в год, а его трансфер будет стоить € 9 млн с учётом бонусов.
Томас Мюллер стал игроком клуба МЛС
Экс-форвард «Баварии» Томас Мюллер нашёл себе новый клуб — второй в карьере 35-летнего игрока. Официальный сайт МЛС объявил о переходе немца в «Ванкувер Уайткэпс». Контракт, правда, на удивление короткий: стороны заключили договор до конца 2025 года. Впрочем, включена опция продления ещё на один сезон. Этим летом Мюллер стал свободным агентом после ухода из мюнхенского клуба, за который сыграл в прошлом сезоне 49 встреч, забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач.
Полузащитник «Зенита» перешёл в «Крылья Советов»
«Зенит» расстался с Ильзатом Ахметовым. Петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего полузащитника в «Крылья Советов». Самарцы взяли экс-игрока сборной России в аренду на год. Ранее появлялась информация, что «КС» будут платить Ахметову 2,5 млн рублей в месяц, тогда как остальную часть зарплаты хавбека возьмут на себя сине-бело-голубые, а, кроме того, «Зенит» не станет продлевать истекающий летом контракт Ильзата. Ахметов не сумел проявить себя в петербургской команде после перехода из «Краснодара», в прошлом сезоне провёл лишь пять матчей в РПЛ и 10 — в Кубке России без результативных действий.
Махачкалинское «Динамо» подписало сразу двух новичков
«Динамо» из Махачкалы долго «молчало» на трансферном рынке, но теперь дело пошло. Дагестанский клуб объявил сразу о двух трансферах в течение суток. В команду Хасанби Биджиева на правах свободного агента перешёл 23-летний экс-голкипер «Сочи» Никита Карабашев. В прошлом сезоне он провёл 13 встреч в Первой лиге за сочинцев и «Сокол» (где выступал на правах аренды), пропустил 15 мячей и четыре раза сыграл «на ноль». Кроме того, динамовцы арендовали с правом выкупа марокканца Мехди Мубарика у «Аль-Айна» из ОАЭ. 24-летний опорный полузащитник выступал на правах аренды за «Видад», забил два гола в 25 матчах.
«Оренбург» нашёл усиление в Бразилии
«Оренбург» тоже отыскал себе усиление за границей, благо лимит пока не подпирает. Оренбургский клуб объявил о трансфере бразильского нападающего Алешандре Жезуса. 23-летний игрок выступал в Серии В (втором дивизионе) за «Ботафого» из Рибейран-Прету. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 500 тыс. Жезус, способный играть на позициях вингера и центрфорварда, подписал двухлетний контракт с опцией продления на год. В нынешнем сезоне у Алешандре 17 матчей и четыре гола в Серии В.
Главные трансферные слухи дня
«Спартак» может купить ещё одного игрока «Бешикташа»
Как сообщает Besiktaspostasi, «Спартак» может приобрести ещё одного игрока «Бешикташа» после трансфера Жедсона Фернандеша. Московский клуб заинтересовался защитником Феликсом Удуохаем. 27-летний немец оценивается Transfermarkt в € 7 млн, а в прошлом сезоне сыграл 36 матчей без результативных действий. По информации источника, с подписаниями Фернандеша и Удуохая «Спартаку» помогает известный португальский агент Жорже Мендеш. Утверждается, что через свой фонд Quality Football он создаёт ресурсы для московского клуба и в следующем сезоне собирается продать Жедсона и Удуохая в страны Персидского залива с высокой комиссией.
«Ливерпуль» и «Аль-Хиляль» договорились о переходе Нуньеса
Дарвин Нуньес продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал в соцсетях, что «Аль-Хиляль» достиг договорённости с «Ливерпулем» по поводу трансфера нападающего. Клубу из Эр-Рияда’осталось согласовать детали контракта с самим 26-летним уругвайцем, который готов продолжить карьеру в саудовской лиге. Ранее стало известно, что «Ливерпуль» может получить за Нуньеса € 65 млн — € 53 млн гарантированная сумма, а остальные € 12 млн — легкодостижимые бонусы. Дарвин в завершившемся сезоне набрал 7+7 в 47 встречах.
Одной строкой
- Официально: «Тоттенхэм Хотспур» подтвердил трансфер Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес».
- Официально: вингер «Ювентуса» Тимоти Веа перешёл в «Марсель» на правах аренды за € 1 млн с обязательством выкупа за € 14+3 млн.
- Официально: нападающий «Челси» Марк Гиу отдан в аренду «Сандерленду» до конца сезона.
- Официально: полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл перебрался из «Челси» в «Эвертон» и заключил договор до лета 2030 года.
- Официально: голкипер сборной Шотландии Ангус Ганн подписал однолетний контракт с «Ноттингем Форест» на правах свободного агента.
- Официально: 37-летний колумбийский универсал Хуан Куадрадо стал игроком «Пизы» — ранее он покинул свободным агентом другой итальянский клуб «Аталанту».
- Официально: нападающий Йорди Рейна досрочно расторг контракт с московским «Торпедо» по соглашению сторон.
- Официально: голкипер из Беларуси Денис Щербицкий ушёл из екатеринбургского «Урала».
- Фабрицио Романо: «Манчестер Юнайтед» согласовал пятилетний контракт с нападающим «РБ Лейпциг» Беньямином Шешко.
- L'Equipe: «Манчестер Юнайтед» — фаворит в борьбе за полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба.
- L'Equipe: «Ливерпуль» может подписать Брэдли Барколя из «ПСЖ» или Родриго из «Реала», если сорвётся трансфер нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.
- Sky Germany: голкипер «Ньюкасла» Одиссеас Влаходимос может продолжить карьеру в «Севилье» на правах аренды.
- La Gazzetta dello Sport: «Ньюкасл» предложил «Милану» € 30 млн за Малика Тшау — «россонери» не хотят продавать защитника.
- Джанлука Ди Марцио: «Наполи» продолжает интересоваться полузащитником «Милана» Юнусом Мусой.
- Джанлука Ди Марцио: «Милан» хочет арендовать нападающего «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда с правом выкупа.
- La Derniere Heure: экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, ставший свободным агентом после ухода из «Атлетико», продолжит карьеру в «Удинезе».
- L'Equipe: «Марсель» хочет подписать вингера «Лилля» Эдона Жегрова — трансфер оценивается в € 15−20 млн.
- Fotomac: «Галатасарай» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку — в трансфере россиянина заинтересован тренер стамбульцев Окан Бурук.
Анатолий Романов