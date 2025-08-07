Новый клуб Мюллера, большая сделка «Милана» и четыре перехода в РПЛ. Трансферы и слухи дня

«Зенит» расстался с Ильзатом Ахметовым. Петербургский клуб объявил о переходе 27-летнего полузащитника в «Крылья Советов». Самарцы взяли экс-игрока сборной России в аренду на год. Ранее появлялась информация, что «КС» будут платить Ахметову 2,5 млн рублей в месяц, тогда как остальную часть зарплаты хавбека возьмут на себя сине-бело-голубые, а, кроме того, «Зенит» не станет продлевать истекающий летом контракт Ильзата. Ахметов не сумел проявить себя в петербургской команде после перехода из «Краснодара», в прошлом сезоне провёл лишь пять матчей в РПЛ и 10 — в Кубке России без результативных действий.