ЦСКА может отдать Койта в аренду «Генчлербирлиги». Турки согласны на 150 тысяч евро + обязательный выкуп за 1,2 млн евро, армейцы хотят 500 тысяч евро и опцию выкупа за 1,5−2 млн (Иван Карпов)

Вместе с тем, сообщения о переходе Койта пока далеки от реальности, в том числе слова брата игрока о полноценном трансфере. На текущий момент футболист договорился исключительно с самим «Генчлербирлиги» по условиям личного контракта. Сделка между клубами еще не согласована, отмечает Карпов.