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«Фейеноорд» обыграл «Фенербахче» в 3-м раунде квалификации ЛЧ — 2:1. Это первая победа Ван Перси-тренера в еврокубковом матче за роттердамцев

Спортс«» эксклюзивно показал матч совместно с WINLINE. Комментировали Вадим Лукомский и Эльвин Керимов.

На 19-й минуте Квинтен Тимбер вывел хозяев вперед, на 86-й Софьян Амрабат сравнял счет. На 1-й добавленной минуте Анис Хадж-Мусса вернул роттердамцам преимущество, забив головой — этот мяч стал победным.

Это первая победа в матче еврокубка для Робина Ван Перси во главе «Фейеноорда»: до этого роттердамцы под руководством 42-летнего тренера потерпели два поражения в плей-офф Лиги чемпионов-2024/25 от «Интера» (общий счет 1:4).

Ответная встреча в Стамбуле состоится 12 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

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