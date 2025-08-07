FT: в Швейцарии могут попросить главу ФИФА помочь в снижении пошлин США

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Швейцарские политики считают, что их стране стоит прибегнуть к помощи президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, давнего знакомого президента США Дональда Трампа, чтобы вернуть его к переговорам о более выгодной для Швейцарии торговой сделке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
«Один член верхней палаты швейцарского парламента, а также бывший посол Швейцарии входят в круг тех, кто считает, что лидер мирового футбола может помочь обеспечить жизненно важный доступ к американскому президенту, с кем у него есть давние отношения», — пишет издание.
Financial Times отмечает, что хотя президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер и министр экономики страны Ги Пармелен встретились 6 августа с главой госдепа США Марко Рубио, швейцарской делегации не удалось договориться о встрече с Трампом.
Четвертого августа газета Financial Times со ссылкой на швейцарского дипломата сообщала, что президент Швейцарии провела катастрофический для себя телефонный разговор с Трампом, после чего лидер США объявил о пошлинах в 39% на швейцарские товары.
Кроме того, депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз заявила, что введенные США против Швейцарии таможенные пошлины в размере 39% рискуют вызвать в стране кризис, подобный пандемии COVID-19. Со своей стороны директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер заявил, что пошлины США в размере 39% на швейцарские товары будут иметь драматические последствия и поставят под угрозу десятки тысяч рабочих мест в стране.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных «взаимных» пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал «Днем освобождения». При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Трамп 1 августа подписал исполнительный указ о введении пошлин против ряда стран, их ставка составит от 10% до 41%, говорится в опубликованных Белым домом документах. Новые пошлины вводятся в отношении 69 торговых партнеров Америки, они вступают в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам немного времени, чтобы успеть заключить торговую сделку с США и избежать повышения ставок на импорт. Согласно тексту указа, самые высокие пошлины в размере 41% вводятся против Сирии, импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться ставкой в размере 40%, товары из Ирака и Сербии будут облагаться пошлиной в 35%.