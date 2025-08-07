Певец Иракли избил музыканта Михаила Гребенщикова после конфликта на футбольном фестивале

По данным источника, драка произошла на фестивале «Арт-Футбол», который проходил в Москве с 7 по 15 июня. В фестивале участвовали 16 команд из разных стран мира, Иракли руководил сборной Грузии. По словам Гребенщикова, 13 июня у отеля «Альфа» Иракли начал оскорблять организаторов и участников сборной России, в ответ на это Гребенщиков отшутился, после чего получил удар по голове. Михаил пошёл в полицию и снял побои.