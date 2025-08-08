Йоханнес Бё забил гол в дебютном матче за клуб шестой лиги чемпионата Норвегии по футболу

В четверг, 7 августа, «Вингер» в матче норвежского чемпионата сыграл вничью с командой «Кьельмира». Бё вышел на замену и забил на 70-й минуте, сравняв счёт в матче. В итоге «Вингер» и ушёл от поражения в игре с «Кьельмирой» — 2:2.