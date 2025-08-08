Ричмонд
Роналду назвал «Золотой мяч» фиктивной наградой

Криштиану Роналду назвал «Золотой мяч» фиктивной наградой.

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Футболист сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал «Золотой мяч» фиктивной наградой.

В четверг организаторы премии объявили 30 кандидатов на награду, в число которых не вошел пятикратный обладатель приза Роналду. «Золотой мяч» вручается журналом France Football лучшему игроку года.

— «Золотой мяч» в этом году? Для меня это фикция, — приводит слова Роналду Sport TV.

Роналду 40 лет, он выигрывал награду в 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 годах. В прошедшем сезоне португалец забил за «Аль-Наср» 35 голов в 41 матче.