Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
09.08
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.32
П2
2.90
Футбол. Первая лига
09.08
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.64
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
09.08
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.85
П2
4.79
Футбол. Премьер-лига
09.08
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.55
П2
2.75
Футбол. Первая лига
09.08
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.38
X
3.10
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Акрон
1
П1
X
П2

Матч МФЛ в Сочи прервали из-за беспилотной опасности

Матч МФЛ «Сочи» — «Урал» был прерван из-за беспилотной опасности.

Источник: Freepik

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Встреча 18-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ) между «Сочи» и екатеринбургским «Уралом» была прервана из-за беспилотной опасности, сообщается в Telegram-канале команды из Краснодарского края.

«В связи с беспилотной опасностью в городе Сочи матч МФЛ между “Сочи” и “Уралом” был прерван. Ориентировочно встреча будет доиграна завтра, 9 августа, в 8:00 в закрытом для посещения режиме», — говорится в заявлении.

Игра была остановлена на 28-й минуте при счете 0:0.

Ранее на территории Сочи и Сириуса во второй раз за сутки объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Оперштаб Кубани уже сообщал об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города, угроза была отменена в 16.01 мск. В 10.27 мск опасность атаки БПЛА, как сообщалось в приложении МЧС России, была объявлена по всему Краснодарскому краю. Угроза атаки БПЛА по региону продолжает действовать.