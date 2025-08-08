Матч МФЛ в Сочи прервали из-за беспилотной опасности

Ранее на территории Сочи и Сириуса во второй раз за сутки объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Оперштаб Кубани уже сообщал об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города, угроза была отменена в 16.01 мск. В 10.27 мск опасность атаки БПЛА, как сообщалось в приложении МЧС России, была объявлена по всему Краснодарскому краю. Угроза атаки БПЛА по региону продолжает действовать.