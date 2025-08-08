Матч МФЛ в Сочи прервали из-за беспилотной опасности

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Встреча 18-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ) между «Сочи» и екатеринбургским «Уралом» была прервана из-за беспилотной опасности, сообщается в Telegram-канале команды из Краснодарского края.
«В связи с беспилотной опасностью в городе Сочи матч МФЛ между “Сочи” и “Уралом” был прерван. Ориентировочно встреча будет доиграна завтра, 9 августа, в 8:00 в закрытом для посещения режиме», — говорится в заявлении.
Игра была остановлена на 28-й минуте при счете 0:0.
Ранее на территории Сочи и Сириуса во второй раз за сутки объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Оперштаб Кубани уже сообщал об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города, угроза была отменена в 16.01 мск. В 10.27 мск опасность атаки БПЛА, как сообщалось в приложении МЧС России, была объявлена по всему Краснодарскому краю. Угроза атаки БПЛА по региону продолжает действовать.