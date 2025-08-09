Любимчика Галицкого заберет клуб из Англии, украинец стал одноклубником русского вратаря. Трансферы и слухи дня

Что в России
«Саутгемптон» намерен подписать Сперцяна
Агент Вадим Оганян прокомментировал интерес «Саутгемптона» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Информация о том, что российский футболист может продолжить карьеру в английском клубе, появилась в июле.
— Интерес англичан к персоне Эдуарда предметный. Я провел переговоры с «Саутгемптоном», в ближайшее время клуб направит в «Краснодар» официальное предложение.
— Насколько Эдуард заинтересован в переходе?
— Я общался с Эдиком, он в курсе об интересе «Саутгемптона». Рассказал ему о проекте, видении главного тренера и спортивного директора и его роли в команде. Эдика видят системообразующим игроком, первой скрипкой. То, насколько клуб заинтересован в нем, — это большая редкость, это не может не подкупать", — сказал Оганян в беседе с корреспондентом Sport24 Денисом Николаевым.
Денисова из «Спартака» хотят пристроить в Бразилию
Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что пробует устроить своего клиента, защитника московского «Спартака» Даниила Денисова, в клубы чемпионата Бразилии.
— До конца трансферного окна не будем дергать Франа Кахигао (спортивного директора «Спартака». — Sport24), у него достаточно сложная ситуация со временем и тяжело идут переговоры. Но недавно я разговаривал с коллегой из Бразилии из достаточно серьезного агентства. Спросил у него, не будет ли им интересен такой игрок, как Данька, — не Дани Алвес, который все время бежит вперед, а силовой защитник, способный сзади все забетонировать. Он говорит: «У меня есть два клуба, которые искали защитника такого формата». Посмотрим, что будет. Мне кажется, интересная история.
«Фейеноорд» отказался отдавать футболиста в ЦСКА из-за возможных санкций
Нидерландский «Фейеноорд» отказался отдавать полузащитника команды Рамиза Зерруки в московский ЦСКА, сообщает журналист Иван Карпов.
По данным источника, армейцы согласовали бесплатную аренду 27-летнего хавбека. Однако затем финансовый директор «Фейеноорда» узнал о персональных санкциях, наложенных на ЦСКА США и Евросоюзом, и заблокировал сделку по Зерруки.
В итоге Рамиз Зерруки перешел из «Фейеноорда» в нидерландский «Твенте» на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.
В «Спартак» перейдет защитник «Фенербахче», которого Моуринью не видит в основном составе
Появилась новая информация о возможном переходе в московский «Спартак» защитника турецкого «Фенербахче» Александера Джику.
«Ганский центральный защитник Джику, которого Моуринью не видит в основном составе, переходит в московский “Спартак”. Российский клуб предложил за Джику 5 миллионов евро», — утверждает в социальной сети X издание Fotomaç, у которого 867,4 тыс. читателей.
В составе «Фенербахче» Джику провел 74 матча, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи. В его активе 33 игры и 2 гола за сборную Ганы.
Что в Европе
«Реал» хочет подписать Витинью из «ПСЖ»
Мадридский «Реал» заинтересован в 25-летнем полузащитнике «ПСЖ» Витинье. Об этом сообщает Marca.
По данным издания, в контракте португальца прописана сумма отступных — 90 млн евро, которая станет актуальной после чемпионата мира 2026 года. При этом подчеркивается, что французский клуб не собирается расставаться с хавбеком этим летом.
В прошлом сезоне Витинья провел 59 матчей во всех соревнованиях, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Его действующий контракт с парижанами рассчитан до июня 2029 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 80 млн евро.
Забарный переходит в «ПСЖ» — теперь с Сафоновым могут расстаться
Украинский защитник английского «Борнмута» Илья Забарный переходит во французский «Пари Сен-Жермен», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Парижане заплатят за трансфер Забарного 67 миллионов евро. Украинец подпишет контракт с «ПСЖ» до лета 2030 года.
Сейчас за «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который теперь может покинуть Париж в ближайшее время.