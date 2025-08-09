ФНС заблокировала счет экс-футболиста Евгения Савина из-за долга в 7,5 млн рублей

Суд удовлетворил ходатайство следствия, назначив заключение под стражу сроком на два месяца. Отсчёт этого срока начнётся либо с момента экстрадиции Савина в Россию, либо с момента его задержания на территории страны. По инкриминируемой статье Савину может грозить до пяти лет лишения свободы.