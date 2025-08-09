ФНС заблокировала счет экс-футболиста Евгения Савина из-за долга в 7,5 млн рублей

Согласно открытым данным, на территории России у Савина зарегистрировано индивидуальное предпринимательство. Основным направлением его деятельности указаны услуги в сфере развлечений и шоу-индустрии.
Решение о блокировке счета, открытого на имя Савина в петербургском отделении Альфа-банка, было принято 6 августа 2025 года. Задолженность отражена на его едином налоговом счете и остается актуальной на момент публикации.
Евгений Савин покинул территорию России после начала специальной военной операции на Украине. В марте 2024 года стало известно, что Тверской суд Москвы заочно вынес ему меру пресечения — арест по обвинению в дискредитации Вооружённых сил РФ.
Суд удовлетворил ходатайство следствия, назначив заключение под стражу сроком на два месяца. Отсчёт этого срока начнётся либо с момента экстрадиции Савина в Россию, либо с момента его задержания на территории страны. По инкриминируемой статье Савину может грозить до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время клуб «Красава», основанный Савиным, выступает во втором дивизионе чемпионата Кипра и возглавляет турнирную таблицу.