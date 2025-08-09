«Фенербахче» обвинил судейский комитет в коррупции после матча «Галатасарая»

«В первую неделю чемпионата, всего через несколько минут после начала матча, судейские решения, аналогичные тем, что годами врезались в память всех футбольных болельщиков, были вновь приняты в пользу той же команды. Мы, как и вся Турция, наблюдаем повторение того же сценария с первого дня, и занавес театра вновь поднялся. Президент и Совет директоров Турецкой футбольной федерации (TFF) должны как можно скорее привлечь к ответственности Центральный судейский совет (ЦСК), допустивший этот позор на первой же неделе.



Как назначение [судей на] VAR, так и назначение Али Шансалана на этот матч наглядно демонстрируют подобный менталитет. Прошлые, настоящие и будущие связи ЦСК должны быть тщательно расследованы! Эта коррумпированная структура в турецком футболе рано или поздно будет привлечена к ответственности перед всеми», — написано в заявлении клуба.