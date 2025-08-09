Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
0
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
3.51
X
3.71
П2
2.12
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
0
:
Черноморец
0
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.00
П2
2.60
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.00
П2
3.62
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.05
П2
1.67
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

«Шанхай» Слуцкого проиграл действующему чемпиону Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого уступил «Шанхай Порт» в матче чемпионата Китая.

Источник: Fred Lee/Getty Images

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа», которым руководит бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, уступил дома «Шанхай Порт» в матче 20-го тура чемпионата Китая.

Шанхайское дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу «Шанхай Порт». В составе победителей отличились Габриэльзиньо (27-я минута) и Леонардо (46). Единственный мяч «Шанхай Шэньхуа» забил Чань Шиничи (55).

«Шанхай Шэньхуа» (45 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице китайской Суперлиги. Действующий чемпион Китая «Шанхай Порт» идет вторым (44), клуб сократил отставание от команды Слуцкого до одного очка.

В 21-м туре «Шанхай Шэньхуа» в гостях сыграет с «Чжэцзян Профешнл» 16 августа.