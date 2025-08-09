«Шанхай» Слуцкого проиграл действующему чемпиону Китая

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. «Шанхай Шэньхуа», которым руководит бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий, уступил дома «Шанхай Порт» в матче 20-го тура чемпионата Китая.
Шанхайское дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу «Шанхай Порт». В составе победителей отличились Габриэльзиньо (27-я минута) и Леонардо (46). Единственный мяч «Шанхай Шэньхуа» забил Чань Шиничи (55).
«Шанхай Шэньхуа» (45 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице китайской Суперлиги. Действующий чемпион Китая «Шанхай Порт» идет вторым (44), клуб сократил отставание от команды Слуцкого до одного очка.
В 21-м туре «Шанхай Шэньхуа» в гостях сыграет с «Чжэцзян Профешнл» 16 августа.