«Шанхай» Слуцкого проиграл действующему чемпиону Китая

Шанхайское дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу «Шанхай Порт». В составе победителей отличились Габриэльзиньо (27-я минута) и Леонардо (46). Единственный мяч «Шанхай Шэньхуа» забил Чань Шиничи (55).