Сафонов остаётся в «ПСЖ», Исак в заложниках, Сперцяна ждут в Англии. Трансферы и слухи дня

Когда-то Юрий Лодыгин был героем «Зенита». Например, тащил два пенальти за матч с «Крыльями». Ещё вратарь выступал за сборную России — в том числе противостоял Франции на «Стад де Франс». Но стабильностью он не отличался, и за резким подъёмом последовал не менее стремительный спад. В 2022 году Лодыгина для глубины состава свободным агентом подписал «Панатинаикос». С тех пор Юрий провёл в именитом греческом клубе 36 встреч, однако настала пора прощаться. «Мы благодарим игрока и желаем хорошего продолжения футбольного пути», — этими словами проводили 35-летнего ветерана.