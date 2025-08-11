Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
0
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Чайка
1
П1
X
П2

Жену Пруцева чуть не обокрали в Париже: «Жалкая тетка засунула свою грязную руку в мою сумочку. Я стала кричать — эта ? глазом не моргнула. Жаль, что в Европе это нормальная история»

Наталья Пруцева сообщила об инциденте в соцсетях, опубликовав фото на фоне Эйфелевой башни.

Источник: Спортс"

"Пока я делала эти замечательные фото, меня чуть не обокрала жалкая местная тетка. Засунув свою грязную руку в мою сумочку, в которой была крупная сумма наличных и карта.

Бог уберег меня от этого, и я почувствовала, что сумка на бедре шевелится… Я сразу начала кричать. Но эта ? даже глазом не моргнула и продолжила делать вид, что просто стоит, фоткает башню.

Очень жаль, что в Европе это нормальная история… Поэтому вы обязаны поставить лайк. Эти фото могли обойтись мне очень дорого«, — написала супруга полузащитника “Спартака” Данила Пруцева в сторис инстаграма.

Фото: t.me/alrealls23.