Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.65
П2
4.92
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.10
П2
2.45
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

«Интер Майами» без Месси разгромно проиграл «Орландо» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Орландо Сити» принимал «Интер Майами».

Источник: Чемпионат.com

Встреча прошла в Орландо на стадионе «Эксплория» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Луис Мурьель и ещё по голу забили Мартин Охеда и Марко Пашалич.

Единственный гол за «Интер Майами» забил Янник Брайт. Аргентинский нападающий Лионель Месси не принимал участие в этой встрече из-за травмы. Нападающий Луис Суарес не отметился результативными действиями.

«Орландо» одержал третью победу подряд в МЛС. «Интер Майами», в свою очередь, не может победить в МЛС второй матч кряду. Ранее команда сыграла вничью с Цинциннати (0:0).