Украинец стал одноклубником Сафонова, в ЦСКА не продали футболиста из-за политики. Трансферы и слухи дня

Что в России
Три клуба, включая «Зенит», претендуют на бразильца Клейтона
«Зенит» интересуется нападающим португальского «Риу Аве» Клейтоном, сообщает GE.
По информации источника, на 26-летнего бразильца помимо петербуржцев претендуют «Порту» и «Спортинг». Все три клуба ведут переговоры по трансферу, стоимость которого может составить от 14 до 17 млн евро.
В сезоне-2024/25 Клейтон провел за «Риу Аве» 37 матчей, в которых забил 18 голов.
«Ахмат» хочет подписать Кузяева по просьбе Черчесова
Грозненский «Ахмат» хочет подписать контракт с бывшим полузащитником французского «Гавра» Далером Кузяевым, сообщает «Чемпионат».
Сейчас 32-летний Кузяев находится в статусе свободного агента. В приглашении Далера лично заинтересован новый главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов.
Далер Кузяев уже играл в Грозном с 2014 по 2017 год. На счету полузащитника 51 матч и 3 гола за сборную России.
«Ланс» отказался вести переговоры с ЦСКА по трансферу Абдула Самеда
ЦСКА проявлял интерес к опорному полузащитнику «Ланса» Салису Абдулу Самеду.
По информации L"Équipe, французский клуб даже не стал рассматривать возможность трансфера в Россию из-за геополитической ситуации.
Считается, что футболист может продолжить карьеру в Турции, где на него претендуют «Кайсериспор» и «Истанбул Башакшехир». Клубы хотят арендовать 25-летнего ганца и пытаются убедить его и «Ланс» в переходе. Сам же хавбек стремится перейти в команду из топ-5 европейских чемпионатов.
В сезоне-2024/25 Абдул Самед выступал на правах аренды за «Сандерленд», проведя за «черных котов» 10 матчей в Чемпионшипе. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 миллиона евро.
Что в Европе
Украинский защитник Забарный подписал контракт с «ПСЖ»
Защитник сборной Украины Илья Забарный стал игроком «ПСЖ», сообщает RMC Sport.
Забарный, прибывший в Париж в воскресенье, успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с парижским клубом.
«ПСЖ» пока официально не объявил о переходе 22-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что чемпион Франции заплатит за трансфер Забарного из «Борнмута» 67 млн евро.
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» включились в борьбу за Доннарумму
Сразу два представителя английской Премьер-лиги проявляют интерес к вратарю «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме. По информации AS, в последние часы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» связались с представителями итальянца, чтобы оценить шансы на его возможный переход.
Ранее Доннарумма не был включен в заявку «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма», который пройдет 13 августа. Источники утверждают, что голкипер рассматривает вариант продолжения карьеры в Англии и готов покинуть клуб из Франции.
На днях в «ПСЖ» из «Лилля» перешел голкипер Люка Шевалье, который рассматривается в качестве первого номера.
Зинченко может продолжить карьеру в чемпионате Турции
«Фенербахче» заинтересован в переходе украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко.
Как сообщает журналист Серкан Хамзаоглу, спортивный директор турецкого клуба Девин Озек уже провел встречу со спортивным директором «Арсенала» Андреа Бертой в Англии по поводу перехода украинского футболиста.
По данным источника, лондонцы хотят получить за трансфер защитника 15 млн евро.
Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. В прошлом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
«Милан» может подписать бразильского защитника, которым интересовался «Спартак»
«Милан» заинтересован в приобретении левого защитника «Васко да Гама» Лукаса Питона, сообщает Calciomercato.it.
Агент Камилло Аутьери предложил «россонери» кандидатуру 24-летнего игрока. Миланцы внимательно изучают такую возможность. Сделка оценивается в 5−7 миллионов евро.
Отмечается, что приход бразильца, у которого также есть итальянский паспорт, позволит 19-летнему воспитаннику красно-черных Давиде Бартезаги уйти в аренду, чтобы получать больше игровой практики.
Летом 2023 года Питона хотел купить «Спартак», но тогда «Васко да Гама» отклонил предложение москвичей в размере 2 миллионов евро. В этом сезоне защитник провел на клубном уровне 38 матчей и сделал 8 голевых передач.
«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему «Кристал Пэлас» Эзе. Сумма отступных достигает 78,6 млн евро
Нападающий «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе находится в поле зрения «Тоттенхэма». Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, в контракте 27-летнего игрока прописана сумма отступных в размере 68 миллионов фунтов стерлингов (около 78,6 млн евро), которая действует до конца августа.
Действие соглашения Эзе рассчитано до лета 2027 года. В минувшем сезоне форвард провел за свой клуб 43 матча, отметившись 14 голами и 11 ассистами.
Грилиш прошел медосмотр перед переходом из «Манчестер Сити» в «Эвертон»
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш прошел медицинское обследование и готов перебраться в «Эвертон» на условиях аренды. Клуб также получит опцию выкупа игрока за 50 миллионов фунтов (около 57,8 млн евро). Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Грилиш перешел в «Ман Сити» из «Астон Виллы» за рекордные 100 миллионов фунтов, провел там четыре сезона и завоевал семь трофеев, среди которых Лига чемпионов и три чемпионских титула АПЛ.
В прошлом сезоне футболист принял участие в 20 матчах Премьер-лиги, отметился одним забитым мячом, одной голевой передачей и получил три желтые карточки.
«Интер» нацелился на Аклиуша. «Монако» оценивает игрока в 70 млн евро
Полузащитник «Монако» Магнес Аклиуш может покинуть клуб в это трансферное окно. 23-летний франко-алжирец открыл счет в товарищеском матче против «Интера» (1:2), после чего миланцы выразили заинтересованность в его подписании. Кроме «Интера», на игрока претендует еще один топ-клуб Европы.
По информации французских СМИ, «Монако» готов отпустить Аклиуша за сумму около 70 млн евро, что ранее сдерживало потенциальных покупателей. Сам футболист, контракт которого действует до 2028 года, ранее сомневался, что сможет уйти при таких условиях.
Ранее Аклиуша связывали с «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Сейчас вероятность его ухода снова выросла, и ближайшие недели могут стать ключевыми в его будущем.