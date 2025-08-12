Украинец стал одноклубником Сафонова, в ЦСКА не продали футболиста из-за политики. Трансферы и слухи дня

Считается, что футболист может продолжить карьеру в Турции, где на него претендуют «Кайсериспор» и «Истанбул Башакшехир». Клубы хотят арендовать 25-летнего ганца и пытаются убедить его и «Ланс» в переходе. Сам же хавбек стремится перейти в команду из топ-5 европейских чемпионатов.