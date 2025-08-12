Ричмонд
Писарский запросил у РФС полный текст решения о дисквалификации

Писарский запросил полный текст решения о его отстранении для обращения в CAS.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Футболист Владимир Писарский запросил у апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) полный текст решения об отклонении его жалобы на решение комитета РФС по этике о его дисквалификации, сообщается в Telegram-канале футбольной правовой компании «Алетейя».

Апелляционный комитет РФС 7 августа отклонил жалобу Писарского на решение о его отстранении. В начале июля комитет по этике РФС принял решение отстранить Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности, три из них — условно, за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. Права на 29-летнего игрока принадлежали «Крыльям Советов», которые расторгли с ним контракт. Прошлый сезон он провел в аренде в «Сочи».

«Сегодня, 12 августа 2025 года, в целях дальнейшего обжалования решения в CAS направили в апелляционный комитет РФС запрос Владимира Писарского на изготовление полного текста решения апелляционного комитета РФС № от 07 августа 2025 года, которым футболисту было отказано в удовлетворении его апелляционной жалобы на решение комитета РФС по этике от 03 июля 2025», — говорится в сообщении.