«Ливерпуль», «Милан» и ЦСКА нашли новых защитников. Трансферы и слухи дня

Джанлуиджи Доннарумма, объявив об уходе из «ПСЖ», собирает чемоданы в Англию. Агент голкипера Энцо Райола заявил, что работает над трансфером своего клиента в АПЛ. Тем временем L'Équipe поделился новостью, что 26-летний итальянец достиг договорённости о контракте с «Манчестер Сити». Согласно источнику, «ПСЖ» потребует за Доннарумму менее € 40 млн. Give Me Sport подтверждает интерес «горожан» к Джанлуиджи и добавляет, что в списке претендентов на вратаря есть также «Бавария». А вот у ESPN — другой инсайд: «Сити» предпочёл бы сохранение Эдерсона, а не покупку итальянца. У Доннаруммы в прошлом сезоне было 47 матчей во всех турнирах, 43 пропущенных мяча и 17 «сухарей».