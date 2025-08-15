Евгения Медведева исполнит роль футболистки в фильме «Тренировка гнева»

По сюжету в сеть попадает видео, где тренер женской команды «Торпеда» мотивирует своих спортсменок оскорблениями и угрозами. Несмотря на победу в матче, общество требует его «отмены», а руководство клуба ставит ультиматум: увольнение или терапия с психологом. Фильм планируется выпустить в прокат в 2027 году.