Месси вернулся к тренировкам после травмы

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вернулся к тренировкам с командой после мышечной травмы правой ноги, сообщает ESPN со ссылкой на главного тренера команды североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) Хавьера Маскерано.
Форвард 2 августа получил повреждение во время матча второго тура группового этапа Кубка лиг против мексиканской «Некаксы» (2:2, 5:4 — по пенальти) и был заменен на 11-й минуте.
По словам Маскерано, Месси вернулся к тренировкам 13 августа и рассчитывает принять участие в домашней игре с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках регулярного чемпионата MLS, которая пройдет в ночь с 16 на 17 августа по московскому времени.
«С Лео все в порядке. На самом деле он уже тренировался с командой со среды. Мы полагаем, что если ничего необычного не произойдет, он будет вызван на завтрашний матч», — сказал тренер.
Месси 38 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых забил 19 мячей.