Футбол. Первая лига
12:30
Уфа
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.05
П2
2.63
Футбол. Англия
14:30
Астон Вилла
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.65
П2
3.04
Футбол. Премьер-лига
15:00
Балтика
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.30
П2
2.85
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.87
П2
4.20
Футбол. Англия
17:00
Сандерленд
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.28
П2
2.30
Футбол. Англия
17:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.49
П2
6.90
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.25
П2
2.55
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.69
П2
3.00
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.33
П2
4.50
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.07
П2
3.50
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.71
П2
1.56
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.02
П2
12.00
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.62
П2
1.42
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.41
П2
3.45
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.16
П2
3.86
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.06
П2
3.30
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
4
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Марсель
0
П1
X
П2

Месси вернулся к тренировкам после травмы

Футболист «Интер Майами» Месси вернулся к тренировкам после травмы ноги.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вернулся к тренировкам с командой после мышечной травмы правой ноги, сообщает ESPN со ссылкой на главного тренера команды североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) Хавьера Маскерано.

Форвард 2 августа получил повреждение во время матча второго тура группового этапа Кубка лиг против мексиканской «Некаксы» (2:2, 5:4 — по пенальти) и был заменен на 11-й минуте.

По словам Маскерано, Месси вернулся к тренировкам 13 августа и рассчитывает принять участие в домашней игре с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках регулярного чемпионата MLS, которая пройдет в ночь с 16 на 17 августа по московскому времени.

«С Лео все в порядке. На самом деле он уже тренировался с командой со среды. Мы полагаем, что если ничего необычного не произойдет, он будет вызван на завтрашний матч», — сказал тренер.

Месси 38 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых забил 19 мячей.