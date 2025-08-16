Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
0
:
Зенит
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.46
П2
2.60
Футбол. Англия
1-й тайм
Брайтон
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.87
П2
4.33
Футбол. Англия
1-й тайм
Сандерленд
0
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.70
П2
2.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.00
П2
13.00
Футбол. Франция
18:00
Ланс
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.68
П2
2.94
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.90
П2
2.60
Футбол. Первая лига
19:00
Арсенал
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.33
П2
4.37
Футбол. Первая лига
19:00
Чайка
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.02
П2
3.05
Футбол. Англия
19:30
Вулверхэмптон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.28
X
4.60
П2
1.56
Футбол. Франция
20:00
Монако
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.31
П2
12.75
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.59
П2
4.27
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.60
П2
1.41
Футбол. Франция
22:05
Ницца
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.42
П2
3.67
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.16
П2
3.86
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.06
П2
3.26
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
0
:
Родина
0
П1
X
П2

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого упустил лидерство в чемпионате Китая, сыграв вничью с «Чжэцзян»

«Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с клубом «Чжэцзян» в матче 21-го тура чемпионата Китая по футболу.

Источник: Чемпионат.com

Встреча в Хучжоу завершилась со счётом 0:0.

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого не смог победить в третьем матче чемпионата Китая подряд, ранее команда сыграла вничью с «Юньнань Юйкунь» (4:4) и проиграла «Шанхай Порт» (1:2).

Команда Слуцкого набрала 46 очков и опустилась с первого на второе место таблицы, уступив лидерство «Шанхай Порт» (47). «Чжэцзян» идёт седьмым с 30 очками.

В следующем туре 24 августа «Шанхай Шэньхуа» сыграет в гостях с «Циндао Хайню», «Чжэцзян» в этот же день на выезде встретится с «Мэйчжоу Хакка».