Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Анже
0
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.43
П2
2.41
Футбол. Франция
1-й тайм
Осер
0
:
Лорьян
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.32
П2
2.95
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
5.92
X
4.36
П2
2.65
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.20
П2
6.00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Нефтехимик
0
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.75
П2
2.95
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.44
X
3.90
П2
11.00
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Страсбур
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Юнайтед
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.19
X
3.95
П2
1.96
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.16
П2
2.44
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.85
П2
7.75
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.84
П2
6.20
Футбол. Франция
21:45
Нант
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.72
П2
1.27
Футбол. Испания
22:30
Эспаньол
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

«Локомотив» стал серебряным призером юношеского футбольного турнира

«Локомотив» завоевал серебро юношеского футбольного турнира UTLC Cup 2025.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Московский «Локомотив» завоевал серебро VII международного юношеского футбольного турнира UTLC Cup 2025, который прошел в Москве.

В финальном матче, который состоялся на «РЖД Арене», хозяева поля уступили бразильскому «Флуминенсе» со счетом 0:4.

Бронзовым призером турнира стал турецкий «Гёзтепе», обыгравший в матче за третье место сербскую «Црвену Звезду» (3:0).

На пятом и шестом местах расположились московские «Спартак» и ЦСКА соответственно, седьмое место занял казахстанский «Ордабасы», восьмое — белорусское «Динамо» (Минск).