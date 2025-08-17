«Локомотив» стал серебряным призером юношеского футбольного турнира

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Московский «Локомотив» завоевал серебро VII международного юношеского футбольного турнира UTLC Cup 2025, который прошел в Москве.
В финальном матче, который состоялся на «РЖД Арене», хозяева поля уступили бразильскому «Флуминенсе» со счетом 0:4.
Бронзовым призером турнира стал турецкий «Гёзтепе», обыгравший в матче за третье место сербскую «Црвену Звезду» (3:0).
На пятом и шестом местах расположились московские «Спартак» и ЦСКА соответственно, седьмое место занял казахстанский «Ордабасы», восьмое — белорусское «Динамо» (Минск).