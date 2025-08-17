Комментатор призвал женщину-арбитра уйти с поля на кухню

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Комментатор Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Александр Боярский заявил по ходу матча, который судила женщина-арбитр, что девушкам вместо этого нужно «рожать детей и заниматься мужьями».
Он позволил себе подобное высказывание, комментируя матч 19-го тура ЮФЛ-3 (игроки не старше 16 лет) между московской «Родиной» и петербургским «Зенитом» (1:4), который обслуживала бригада арбитров под руководством Арины Станововой.
«Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Я не могу уже просто. Каждый раз, как женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются. Ну рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. В конце концов, есть женский футбол, вам там самое место», — сказал Боярский.
В апреле 2024 года главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов после матча раскритиковал работу арбитра Веры Опейкиной, сказав, в частности, что женщин рано назначать на матчи Первой лиги, и призвал «тренироваться на женщинах и детях». За это Тихонова впоследствии дисквалифицировали на пять матчей.