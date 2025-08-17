Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
перерыв
Эспаньол
0
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
20.00
X
5.90
П2
1.22
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
ПСЖ
1
Все коэффициенты
П1
101.00
X
17.00
П2
1.04
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Комментатор призвал женщину-арбитра уйти с поля на кухню

Комментатор Боярский заявил, что женщинам не стоит судить матчи мужских команд.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Комментатор Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Александр Боярский заявил по ходу матча, который судила женщина-арбитр, что девушкам вместо этого нужно «рожать детей и заниматься мужьями».

Он позволил себе подобное высказывание, комментируя матч 19-го тура ЮФЛ-3 (игроки не старше 16 лет) между московской «Родиной» и петербургским «Зенитом» (1:4), который обслуживала бригада арбитров под руководством Арины Станововой.

«Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Я не могу уже просто. Каждый раз, как женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются. Ну рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. В конце концов, есть женский футбол, вам там самое место», — сказал Боярский.

В апреле 2024 года главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов после матча раскритиковал работу арбитра Веры Опейкиной, сказав, в частности, что женщин рано назначать на матчи Первой лиги, и призвал «тренироваться на женщинах и детях». За это Тихонова впоследствии дисквалифицировали на пять матчей.