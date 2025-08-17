«Родина» раскритиковала комментатора, оскорбившего женщину-арбитра

«Главная цель футбола — объединять людей. Любая дискриминация противоречит этому принципу. Слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба “Родина”. Клуб исключает взаимодействие с Боярским в будущем. Также “Родина” планирует провести ряд мероприятий, связанных с продвижением женского футбола в России», — говорится в заявлении «Родины» в Telegram-канале академии клуба.