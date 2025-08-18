Кин считает, что АПЛ выиграет «Арсенал», Старридж выбрал «Ливерпуль», Ричардс — «Ман Сити». «МЮ» попал в пятерку только у Дэниэла

Кин считает, что победителем Премьер-лиги станет «Арсенал», а следом за ним финишируют «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Челси».
По мнению Старриджа, действующий чемпион защитит свой титул, «канониры» закончат сезон на второй строчке, «горожане» — на третьей, «синие» — на четвертой, а «Манчестер Юнайтед» — на пятой.
Наконец, Ричардс определил такую пятерку: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — «Арсенал» — «Челси» — «Тоттенхэм».
