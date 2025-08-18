Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Кин считает, что АПЛ выиграет «Арсенал», Старридж выбрал «Ливерпуль», Ричардс — «Ман Сити». «МЮ» попал в пятерку только у Дэниэла

Эксперты Sky Sports рассказали, какие команды, по их мнению, займут первые пять мест по итогам чемпионата Англии.

Источник: Спортс"

Кин считает, что победителем Премьер-лиги станет «Арсенал», а следом за ним финишируют «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Челси».

По мнению Старриджа, действующий чемпион защитит свой титул, «канониры» закончат сезон на второй строчке, «горожане» — на третьей, «синие» — на четвертой, а «Манчестер Юнайтед» — на пятой.

Наконец, Ричардс определил такую пятерку: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» — «Арсенал» — «Челси» — «Тоттенхэм».

