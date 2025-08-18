Ричмонд
Женщина-судья ответила на комментарии Боярского: «Все мы люди, все ошибаемся. Но так критиковать недопустимо»

Арбитр Арина Становова отреагировала на комментарии Александра Боярского по ходу матча ЮФЛ.

Источник: Федерация футбола Тверской области

Арбитр Арина Становова в разговоре с «СЭ» отреагировала на резкие комментарии Александра Боярского по ходу матча ЮФЛ-3 между «Родиной» и «Зенитом».

Боярский остался недоволен эпизодом с назначением пенальти в ворота «Родины» во втором тайме. Встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Станововой.

«Затрудняюсь об этом говорить, недавно только приехала с игры. Все мы люди — все мы ошибаемся. Но так критиковать — это недопустимо. И так делать в прямой трансляции, на всю публику, для меня не приемлемо. Со мной пока никто не связывался, не извинялся», — сказала Становова «СЭ».