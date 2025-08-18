Дьяков о «Динамо»: «Тихий ужас в обороне и атаке. Карпин и Челестини пришли в команды в одно время, ЦСКА играет здорово, а “Динамо” — плохо, хотя при Личке играло очень прили

Карпин и Челестини пришли в команды в одно время, Карпин пришел в команду, которую он плюс-минус знал, в знакомый чемпионат. Челестини же пришел в абсолютно другой чемпионат, где ему никто не знаком, и надо отдать ему должное — он перестроил и схему, и тактику, и весь подход. И ЦСКА играет здорово, а «Динамо» играет плохо. Хотя до этого «Динамо» играло очень прилично.