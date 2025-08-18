Ричмонд
Дьяков о «Динамо»: «Тихий ужас в обороне и атаке. Карпин и Челестини пришли в команды в одно время, ЦСКА играет здорово, а “Динамо” — плохо, хотя при Личке играло очень прили

— При счете 3:0 ЦСКА где-то отдал инициативу, но нужно отдать должное: команда не закрылась глубоко в обороне, не думая об атаке. Мне очень нравится, что при Челестини ЦСКА, какой бы ни была минута матча и счет, продолжает гнуть свою линию. Даже во время атаки на 95-й минуте ЦСКА бежит.

«Динамо» пока — это тихий ужас во всех аспектах: и в обороне, и в атаке. Прошло пять туров плюс Кубок — очень много пропускают, выглядят в атаке ужасно. Какие-то моменты пошли после счета 0:3, до этого было без шансов.

Карпин и Челестини пришли в команды в одно время, Карпин пришел в команду, которую он плюс-минус знал, в знакомый чемпионат. Челестини же пришел в абсолютно другой чемпионат, где ему никто не знаком, и надо отдать ему должное — он перестроил и схему, и тактику, и весь подход. И ЦСКА играет здорово, а «Динамо» играет плохо. Хотя до этого «Динамо» играло очень прилично.

— Есть какие-то рамки, когда в «Динамо» должно начать что-то работать?

— «Динамо» при Личке очень здорово бежало вперед, в атаку играло очень интересно. Да, в обороне были проблемы. Сейчас «Динамо» нет ни в обороне, ни в атаке. И пока света в конце тоннеля я не вижу.

Да, виден карпиновский рисунок — выход из обороны через короткий-средний пас. Привозы, которые были в «Ростове», сборной, теперь есть и в «Динамо» при выходе от ворот либо при выходе из обороны. Это карпиновский стиль: да, он ставит эту игру, команды привозят, пропускают, но продолжают гнуть свою линию. Хорошо это или плохо — тренеру виднее.

Но касаемо игры в атаке, у «Динамо» все настолько удручающе, что рисунка нет. Да, при 0:3 моменты создаются, куда-то бегут, но, извините, счет 0:3 — а что делать? — сказал бывший защитник «Динамо».