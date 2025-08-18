Арбитр Становова о комментаторе ЮФЛ, советовавшем женщинам-судьям идти на кухню: «Все мы люди, все мы ошибаемся. Но делать так на всю публику для меня неприемлемо»

Во время матча «Родины» с «Зенитом» (1:4) в 19-м туре ЮФЛ-3, обслуживаемого бригадой во главе со Станововой, Боярский заявил, что женщинам не стоит судить матчи: «Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне, рожайте детей. Когда женщину ставят главным арбитром, смешные вещи начинаются».
"Затрудняюсь об этом говорить, недавно только приехала с игры. Все мы люди — все мы ошибаемся. Но так критиковать — это недопустимо. И так делать в прямой трансляции, на всю публику, для меня не приемлемо.
Со мной пока никто не связывался, не извинялся", — сказала Становова.