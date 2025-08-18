Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

ФИФА оценит идею проводить КЧМ каждые два года с 2029-го и увеличить число команд до 48. Для снижения нагрузок могут убрать июньские матчи сборных — но УЕФА будет против из-за Лиги наций

The Guardian сообщает, что Международная федерация футбола оценит идею проводить турнир каждые два года начиная с 2029-го. Сократить окна между турнирами предложил «Реал», а целый ряд клубов, пропустивших розыгрыш этого года, включая «Ливерпуль», «Барселону», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед», инициативу мадридцев поддержали.

Источник: Спортс"

Также рассматривается увеличение количества участников (с 32 до 48) и отказ от правила «максимум два клуба от одной страны».

На фоне критики, связанной с насыщенным календарем, ФИФА может рассмотреть отказ от июньских матчей сборных, хотя это наверняка вызовет противодействие со стороны УЕФА, организующего финальную стадию Лиги наций в начале лета.

