ФИФА оценит идею проводить КЧМ каждые два года с 2029-го и увеличить число команд до 48. Для снижения нагрузок могут убрать июньские матчи сборных — но УЕФА будет против из-за Лиги наций

Также рассматривается увеличение количества участников (с 32 до 48) и отказ от правила «максимум два клуба от одной страны».
На фоне критики, связанной с насыщенным календарем, ФИФА может рассмотреть отказ от июньских матчей сборных, хотя это наверняка вызовет противодействие со стороны УЕФА, организующего финальную стадию Лиги наций в начале лета.
