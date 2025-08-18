Энрике об 1:0 с «Нантом»: «Шевалье и Забарный сыграли очень хорошо. “ПСЖ” провел отличный матч, но пока не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние»

Кто бы ни был тренером, наша работа — улучшать команду индивидуально и коллективно. Это моя цель как тренера. Думаю, нам еще не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние. Игроки молоды, у них есть амбиции. Вернуть это чувство владения мячом, чтобы играть в наш футбол — для меня это самая важная вещь.