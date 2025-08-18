Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
3
:
Лилль
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Оренбург
2
П1
X
П2

Энрике об 1:0 с «Нантом»: «Шевалье и Забарный сыграли очень хорошо. “ПСЖ” провел отличный матч, но пока не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние»

"Журналисты все время озабочены физическим и ментальным состоянием. Это начало чемпионата, мы подготовили игроков так, как подготовили. Если мне нужно оценить своих футболистов, я считаю, что мы провели очень хороший матч и довольны этим.

Источник: Спортс"

Кто бы ни был тренером, наша работа — улучшать команду индивидуально и коллективно. Это моя цель как тренера. Думаю, нам еще не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние. Игроки молоды, у них есть амбиции. Вернуть это чувство владения мячом, чтобы играть в наш футбол — для меня это самая важная вещь.

Футболисты, которых мы подписали, дадут нам многое. Шевалье и Забарный сегодня сыграли на очень хорошем уровне. Мы их знаем, мы считаем, что это игроки, которые могут улучшить команду. Это был первый матч, мы спокойны, уверены в себе.

Чтобы выигрывать трофеи и добиться успехов, как в прошлом году, нам нужны все игроки, очень мотивированные и полностью готовые. Это необходимое условие, чтобы быть игроком «ПСЖ».

Я постараюсь продолжать делать то же самое. Но чтобы быть амбициозными, нужно кое-что менять. С футболистами, которых мы подписали, у нас может быть еще больше вариантов. Наша ментальность — выходить за пределы зоны комфорта. Мы будем стараться становиться лучше«, — сказал главный тренер “ПСЖ” в эфире Ligue 1+