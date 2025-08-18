Энрике об 1:0 с «Нантом»: «Шевалье и Забарный сыграли очень хорошо. “ПСЖ” провел отличный матч, но пока не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние»

Кто бы ни был тренером, наша работа — улучшать команду индивидуально и коллективно. Это моя цель как тренера. Думаю, нам еще не хватает чувства мяча. Это важнее, чем физическое состояние. Игроки молоды, у них есть амбиции. Вернуть это чувство владения мячом, чтобы играть в наш футбол — для меня это самая важная вещь.
Футболисты, которых мы подписали, дадут нам многое. Шевалье и Забарный сегодня сыграли на очень хорошем уровне. Мы их знаем, мы считаем, что это игроки, которые могут улучшить команду. Это был первый матч, мы спокойны, уверены в себе.
Чтобы выигрывать трофеи и добиться успехов, как в прошлом году, нам нужны все игроки, очень мотивированные и полностью готовые. Это необходимое условие, чтобы быть игроком «ПСЖ».
Я постараюсь продолжать делать то же самое. Но чтобы быть амбициозными, нужно кое-что менять. С футболистами, которых мы подписали, у нас может быть еще больше вариантов. Наша ментальность — выходить за пределы зоны комфорта. Мы будем стараться становиться лучше«, — сказал главный тренер “ПСЖ” в эфире Ligue 1+