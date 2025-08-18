Ричмонд
«МЮ» при Амориме потерпел 15 поражений в АПЛ за 28 игр — быстрее всех с 2009-го, исключая новичков лиги

На это у манкунианцев ушло 28 игр (не учитывались результаты клубов-новичков Премьер-лиги).

Источник: Спортс"

В 2009 году «Портсмут» под руководством Пола Харта потерпел 15 поражений за 27 матчей.

Накануне «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» (0:1) в 1-м туре АПЛ-2025/26.

ФК «Манчестер Юнайтед»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Манчестер Юнайтед» — рекордсмен по числу побед в национальном чемпионате Англии и один из самых дорогих клубов мира. В команде играли многие легенды футбола, а за почти полтора столетия «красные дьяволы» пережили как взлеты, так и падения. Обо всем этом расскажем в нашей статье.
