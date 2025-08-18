Ричмонд
Ассистент тренера «Милана» о 2:0 с «Бари»: «В первом тайме мы слишком часто ошибались. Соперник нанес много ударов по воротам — нам это не нравится»

«У нас был хороший настрой, в целом команда сыграла так, как мы и планировали. Вот только в первом тайме, пожалуй, мы слишком часто ошибались. Какими-то вещами Аллегри будет доволен, какими-то — не очень, я его знаю (главный тренер “россонери” пропустил матч из-за дисквалификации — Спортс»).

Источник: Спортс"

Насчет схемы будем определяться по ситуации. Игроки «Бари» располагались на поле слишком узко, компактно, поэтому пришлось подстроиться, и мы старались играть шире. Нам нужно прибавлять. Соперник нанес слишком много ударов по воротам, и нам это не нравится.

Не знаю, в порядке ли Леау, у него небольшое повреждение. В ближайшие дни узнаем диагноз", — сказал Марко Ландуччи.

Узнать больше по теме
ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.
Читать дальше