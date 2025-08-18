Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

Симеоне об 1:2 с «Эспаньолом»: «Для меня это поучительный опыт. “Атлетико” контролировал игру до 60-й минуты. Результат обидный, но это поможет нам расти»

"Думаю, для меня это поучительный опыт. Не буду всего говорить, но увиденное на поле станет для меня уроком. А увидели мы то, как они успешно воспользовались возможностями: сначала со стандарта, а потом сделали счет 2:1, что стало для нас ударом и лишило шансов победить или сыграть вничью.

Источник: Sports

Мы контролировали игру до 60-й минуты, после чего «Эспаньол» забил хороший гол со стандарта, нужно отдать им должное. До этого матч складывался для нас хорошо, и мы хотели ввести в игру свежих игроков. Мне понравилась игра Альмады, Алекса [Баэны], Джонни [Кардозо]… Никто не хочет побеждать больше, чем я, но мы проиграли.

Игра в обороне? Это часть процесса. Результат обидный, но это поможет нам прибавить и расти. Отныне я буду фокусироваться на всем позитивном. Будем работать над исправлением допущенных ошибок«, — сказал тренер “Атлетико”.