Симеоне об 1:2 с «Эспаньолом»: «Для меня это поучительный опыт. “Атлетико” контролировал игру до 60-й минуты. Результат обидный, но это поможет нам расти»

Мы контролировали игру до 60-й минуты, после чего «Эспаньол» забил хороший гол со стандарта, нужно отдать им должное. До этого матч складывался для нас хорошо, и мы хотели ввести в игру свежих игроков. Мне понравилась игра Альмады, Алекса [Баэны], Джонни [Кардозо]… Никто не хочет побеждать больше, чем я, но мы проиграли.
Игра в обороне? Это часть процесса. Результат обидный, но это поможет нам прибавить и расти. Отныне я буду фокусироваться на всем позитивном. Будем работать над исправлением допущенных ошибок«, — сказал тренер “Атлетико”.