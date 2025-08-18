Рахимов об 1:0 с «Ростовом»: «Рабочая победа “Рубина”, на характере. Реализовали только один момент. Даку не будет забивать во всех матчах — это невозможно»

— Он расстроен, и это нормально. Но вы поймите: Даку не будет забивать во всех матчах — это невозможно. Мы видим, как он отвлекает большое внимание соперников, как освобождает пространство для Шабанхаджая, для подключения игроков, для Йочича. Поэтому он все равно выполнил большой объем черновой работы, но, к сожалению, результативностью не отметился, но это нормально, — сказал тренер «Рубина».