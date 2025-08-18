Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2

Рахимов об 1:0 с «Ростовом»: «Рабочая победа “Рубина”, на характере. Реализовали только один момент. Даку не будет забивать во всех матчах — это невозможно»

— Мы понимали, что будет тяжелая игра, потому что «Ростов» достаточно мобильная команда. Мы говорили об этом, что будет очень много длинных передач, подборов, борьбы, единоборств — вот в этих компонентах нельзя было проиграть.

— Мы понимали, что будет тяжелая игра, потому что «Ростов» достаточно мобильная команда. Мы говорили об этом, что будет очень много длинных передач, подборов, борьбы, единоборств — вот в этих компонентах нельзя было проиграть. Свои моменты мы все‑таки создали. К сожалению, реализовали только один. Победа на характере, рабочая.

— Сегодня победа «Рубина» без гола Даку. Как оцените его игру? Видно было, что на многие эпизоды он эмоционально реагирует, и казалось, что первый тайм он провел без мяча.

— Он расстроен, и это нормально. Но вы поймите: Даку не будет забивать во всех матчах — это невозможно. Мы видим, как он отвлекает большое внимание соперников, как освобождает пространство для Шабанхаджая, для подключения игроков, для Йочича. Поэтому он все равно выполнил большой объем черновой работы, но, к сожалению, результативностью не отметился, но это нормально, — сказал тренер «Рубина».