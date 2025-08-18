Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2

Старридж о Кунье: «Стал украшением матча “МЮ” — “Арсенал”. Он привнес в игру манкунианцев нечто новое и был лучшим на поле»

Форвард перешел в манкунианский клуб этим летом из «Вулверхэмптона».

Источник: Спортс"

«Думаю, Кунья стал украшением сегодняшнего матча. Он был лучшим не только в составе “МЮ”, но и, пожалуй, лучшим игроком на поле. Он привнес в игру “Юнайтед” нечто новое, у них давно не было такого игрока. Он заставит болельщиков привстать с кресел. Для команды это особенный игрок.

В матче с «Арсеналом» «МЮ» предстал в новом виде, показав более открытый футбол, особенно в центральной зоне. Атакующие игроки «Юнайтед» наверняка покидали поле с мыслью «ничего, в следующий раз забьем пару голов», — сказал экс-форвард сборной Англии.