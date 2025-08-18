Старридж о Кунье: «Стал украшением матча “МЮ” — “Арсенал”. Он привнес в игру манкунианцев нечто новое и был лучшим на поле»

«Думаю, Кунья стал украшением сегодняшнего матча. Он был лучшим не только в составе “МЮ”, но и, пожалуй, лучшим игроком на поле. Он привнес в игру “Юнайтед” нечто новое, у них давно не было такого игрока. Он заставит болельщиков привстать с кресел. Для команды это особенный игрок.
В матче с «Арсеналом» «МЮ» предстал в новом виде, показав более открытый футбол, особенно в центральной зоне. Атакующие игроки «Юнайтед» наверняка покидали поле с мыслью «ничего, в следующий раз забьем пару голов», — сказал экс-форвард сборной Англии.