Экс-защитник «Милана» Калабрия и «Панатинаикос» подписали 3-летний контракт

Бывший защитник «Милана» подписал с греческим клубом 3-летний контракт.
Во второй половине прошлого сезона 28-летний итальянец выступал на правах аренды в «Болонье».
Калабрия провел в «Милане» 18 лет, с 2022 года он был капитаном команды.
Фото: pao.gr.
