Фердинанд об «МЮ» и 0:1 с «Арсеналом»: «Давно не видел, чтобы мы так доминировали над топ-командой: силовое давление, скорость, игроки охотно делали забегания»

Плюсы: силовое давление, скорость, высокая мобильность Куньи и Мбемо, игроки охотно делали забегания при владении и в переходных фазах, новые фишки при контроле мяча, которые сработают в будущем, тренировки не прошли даром.
Минусы: мусорный гол, вратарю нужно прибавить — быть агрессивным, переходные фазы при играющем глубоко Бруну, потери концентрации могут стать проблемой в матчах с более силовыми командами, недостаточное порой насыщение чужой штрафной (Шешко может это исправить) «, — написал экс-защитник “Манчестер Юнайтед”.