Точилин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Непонятное решение. Арбитры наказывали в более неочевидных моментах»

На 54-й минуте хавбек ЦСКА Матеус Алвес упал в штрафной «Динамо» после контакта с ногой Дениса Макарова — футболисты тянулись к мячу после подачи Матвея Кисляка с углового. Кирилл Левников не зафиксировал нарушения и после просмотра видеоповтора оставил в силе решение не назначать пенальти.
"В моменте с Лещуком ничего не было, там единоборство. Игорь не нарушал правила и уходил от столкновения. Круговой сам искал этот контакт.
Что касается неназначенного пенальти, арбитры наказывали в более неочевидных моментах. Мне непонятно это решение«, — сказал экс-футболист “Динамо”.