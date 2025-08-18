Точилин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Непонятное решение. Арбитры наказывали в более неочевидных моментах»

На 54-й минуте хавбек ЦСКА Матеус Алвес упал в штрафной «Динамо» после контакта с ногой Дениса Макарова — футболисты тянулись к мячу после подачи Матвея Кисляка с углового. Кирилл Левников не зафиксировал нарушения и после просмотра видеоповтора оставил в силе решение не назначать пенальти.