Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.98
П2
2.95
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2

Точилин о неназначенном пенальти на Алвесе: «Непонятное решение. Арбитры наказывали в более неочевидных моментах»

На 47-й минуте защитник армейцев Данил Круговой, выбегавший с мячом к воротам бело-голубых, упал после столкновения с Игорем Лещуком за пределами штрафной и получил желтую карточку за симуляцию.

Источник: Спортс"

На 54-й минуте хавбек ЦСКА Матеус Алвес упал в штрафной «Динамо» после контакта с ногой Дениса Макарова — футболисты тянулись к мячу после подачи Матвея Кисляка с углового. Кирилл Левников не зафиксировал нарушения и после просмотра видеоповтора оставил в силе решение не назначать пенальти.

"В моменте с Лещуком ничего не было, там единоборство. Игорь не нарушал правила и уходил от столкновения. Круговой сам искал этот контакт.

Что касается неназначенного пенальти, арбитры наказывали в более неочевидных моментах. Мне непонятно это решение«, — сказал экс-футболист “Динамо”.